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Ya.ru

Ya.ru

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Веб-сайт: ya.ru

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Яндекс Поиск (Яндекс) — поисковая система. Он принадлежит Яндексу, базирующемуся в России. По данным LiveInternet, в январе 2015 года Яндекс Поиск генерировал 51,2% всего поискового трафика в России.

Веб-сайт: ya.ru

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