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Apple Music Beta

Apple Music Beta

beta.music.apple.com

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Наполните свой мир песнями, альбомами и исполнителями, которые определяют вас. Получите неограниченный доступ к миллионам треков, тщательно подобранным плейлистам и оригинальному контенту от исполнителей, которых вы знаете и любите. Наслаждайтесь звуком без потерь и слушайте звук вокруг себя с помощью Spatial Audio с Dolby Atmos. Более 90 миллионов песен без рекламы.

Веб-сайт: music.apple.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Apple Music Beta, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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