Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Spotify в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Spotify — это цифровой музыкальный сервис, который дает вам доступ к миллионам песен.

Веб-сайт: open.spotify.com

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