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Spotify

Spotify

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: open.spotify.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Spotify — это цифровой музыкальный сервис, который дает вам доступ к миллионам песен.

Веб-сайт: open.spotify.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Spotify, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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