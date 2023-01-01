WebCatalog
Harken

Harken

harken.so

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Harken в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Найдите песни Spotify, которые, как вы думали, были потеряны! Harken позволяет вам найти все песни, которые, как вам казалось, вы потеряли навсегда. Не можете вспомнить название песни, которую вы слышали в плейлисте, но ее больше нет? Пусть Харкен найдет это для вас!

Веб-сайт: harken.so

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Harken, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Cosonify

Cosonify

cosonify.com

Lyrics Broker

Lyrics Broker

lyricsbroker.com

Spotify

Spotify

open.spotify.com

Playlist Push

Playlist Push

playlistpush.com

Heardle

Heardle

spotify.com

Sketchy

Sketchy

sketchy.com

SongMeanings

SongMeanings

songmeanings.com

SongR

SongR

app.songr.ai

Monica

Monica

monicahq.com

Crate.FM

Crate.FM

crate.fm

Muziki

Muziki

muziki.online

Spotifytrack

Spotifytrack

spotifytrack.net

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности