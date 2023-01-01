WebCatalog
Crate.FM

Crate.FM

crate.fm

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Crate.FM в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Все твои песни, куда бы ты ни пошел. Как по волшебству🪄 Откажитесь от традиционных решений для хранения данных, таких как Dropbox, Box и Google Drive, и попробуйте нашу библиотеку песен, созданную для музыкантов.

Веб-сайт: crate.fm

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Crate.FM, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

odrive

odrive

odrive.com

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

rollApp

rollApp

rollapp.com

Cosonify

Cosonify

cosonify.com

Lyrics Broker

Lyrics Broker

lyricsbroker.com

Koofr

Koofr

app.koofr.net

Google One

Google One

one.google.com

Ginger

Ginger

gingersoftware.com

Musicbed

Musicbed

musicbed.com

Dillinger

Dillinger

dillinger.io

Harken

Harken

app.harken.so

SongR

SongR

app.songr.ai

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности