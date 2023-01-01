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Koofr

Koofr

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Веб-сайт: koofr.net

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Koofr предлагает безопасное облачное хранилище в ЕС с бесплатным пожизненным пространством для хранения и возможностью подключения нескольких облачных учетных записей (Dropbox, Google Drive, OneDrive) и ваших личных хранилищ. Откройте для себя лучший способ хранения, доступа и обмена фотографиями, видео и документами. Получи бесплатный аккаунт сейчас!

Веб-сайт: koofr.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Koofr, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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