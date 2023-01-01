Делиться. Обнаружить. Будь собой. Flip — это приложение для видеообсуждений, бесплатное от Microsoft, в котором любознательные умы объединяются в безопасные небольшие группы, чтобы делиться видео, создавать сообщество и вместе учиться.

Веб-сайт: flip.com

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