Fishbowl — это место, куда профессионалы приходят, чтобы пообщаться и поговорить в новую эпоху удаленной работы. Выбирайте из тысяч отраслевых, общественных или корпоративных чаш («групп») и общайтесь с другими проверенными профессионалами, которые работают в должностях и отраслях, аналогичных вашей. Вы можете присоединиться к различным чашам или профессиональным группам с людьми того же происхождения, что и вы, чтобы получить реальные советы, поделиться историями работы и пообщаться. Не пропустите то, что говорят ваши коллеги и коллеги.

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