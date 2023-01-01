Amazon Photos предлагает безопасное онлайн-резервное копирование ваших фотографий и видео. Это бесплатное приложение для онлайн-хранилища позволяет хранить, просматривать и делиться важными фотографиями прямо на телефоне. Участники Prime получают неограниченное хранилище для фотографий в полном разрешении и 5 ГБ для хранения видео. Всем остальным предоставляется 5 ГБ для фото и видео. Используйте функцию «Группы», чтобы конфиденциально объединять и делиться фотографиями и видео в высоком разрешении. Вы можете просматривать и публиковать свои фотографии практически на любом телефоне, планшете или компьютере, а также можете установить заставку на Fire TV, Echo Show или Echo Spot.

Веб-сайт: amazon.com

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