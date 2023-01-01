Google Photos — это сервис обмена и хранения фотографий, разработанный Google. Об этом было объявлено в мае 2015 года и оно было отделено от Google+, бывшей социальной сети компании. Google Фото предоставляет пользователям бесплатное неограниченное хранилище для фотографий с разрешением до 16 мегапикселей и видео с разрешением до 1080p. Сервис автоматически анализирует фотографии, определяя различные визуальные особенности и сюжеты. Пользователи могут искать на фотографиях что угодно, а сервис возвращает результаты по трем основным категориям: «Люди», «Места» и «Вещи». Компьютерное зрение Google Photos распознает лица (не только людей, но и домашних животных), группируя похожие лица (эта функция доступна только в некоторых странах из-за законов о конфиденциальности); географические достопримечательности (например, Эйфелева башня); и тематика, включая дни рождения, здания, животных, еду и многое другое. Различные формы машинного обучения в сервисе «Фотографии» позволяют распознавать содержимое фотографий, автоматически создавать альбомы, анимировать похожие фотографии в короткие видеоролики, своевременно отображать прошлые воспоминания и улучшать качество фотографий и видео. В мае 2017 года Google анонсировал несколько обновлений Google Photos, включая напоминания и предложения по обмену фотографиями, общие библиотеки фотографий между двумя пользователями и физические альбомы, при этом Photos автоматически предлагает коллекции на основе лица, местоположения, поездки или других различий. Google Фото действует как резервная копия при отправке фотографий или, в терминах Google, «Общий доступ». Это обычный инструмент резервного копирования, когда фотографии передаются в социальные сети, на другие платформы или приложения. Google Photos получил признание критиков после отделения от Google+ в 2015 году. Рецензентам понравился обновленный сервис Photos за его технологию распознавания, поиск, приложения и время загрузки. Тем не менее, были подняты вопросы конфиденциальности, в том числе мотивация Google для создания службы, а также ее отношения с правительствами и возможные законы, требующие от Google передавать всю историю фотографий пользователя. Google Фото получил широкое распространение среди пользователей. Число пользователей достигло 100 миллионов через пять месяцев, 200 миллионов через год и 500 миллионов по состоянию на май 2017 года. Google объявил, что в сервис ежедневно загружается более 1,2 миллиарда фотографий, а общее количество всего загруженного контента составляет более 13,7. петабайты памяти. Для сравнения: в конце 2017 года весь интернет-архив занимал почти 40 петабайт. В 2019 году Google Photos достигла отметки в 1 миллиард пользователей.

Веб-сайт: google.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Google Photos, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.