Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Swisscom myCloud: облачное хранилище в Швейцарии для фотографий, видео и других файлов. Swisscom как облачный провайдер из Швейцарии – альтернатива Dropbox.

Веб-сайт: mycloud.swisscom.ch

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