WebCatalog
Infomaniak kDrive

Infomaniak kDrive

drive.infomaniak.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Infomaniak kDrive в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

kDrive — самое безопасное облако для совместной работы в Интернете и доступа к вашим документам и файлам на всех ваших устройствах. Ваши данные хранятся исключительно в Швейцарии в экологических центрах обработки данных ведущего хостинг-провайдера страны. Бесплатное предложение ik.me предлагает 3 ГБ хранилища, и всего за 5 евро/месяц вы можете хранить до 2 ТБ данных в облаке, которое уважает вашу конфиденциальность.

Веб-сайт: infomaniak.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Infomaniak kDrive, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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