Cryptee — это служба конфиденциальности, зашифрованных и безопасных документов, заметок, файлов и фотографий.

Веб-сайт: crypt.ee

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cryptee, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.