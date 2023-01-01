Cloaksys
cloaksys.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Cloaksys в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: cloaksys.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cloaksys, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
InPrivy
inprivy.io
Cryptee
crypt.ee
PasswordsGenerator.net
passwordsgenerator.net
Password Generator
passwordsgenerator.net
chamu
getchamu.com
hide.me Password Generator
hide.me
Avira Password Manager
passwords.avira.com
Penzu
penzu.com
1Password
start.1password.com
Magic
dashboard.magic.link
Bookmark OS
bookmarkos.com
EteSync
pim.etesync.com