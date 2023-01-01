Легко делитесь конфиденциальной информацией с коллегами, клиентами, друзьями и семьей. Используйте InPrivy для безопасного обмена паролями и другой конфиденциальной информацией. Создайте безопасную ссылку, которая будет аннулирована после открытия получателем (доступны дополнительные параметры). Не позволяйте вашим конфиденциальным данным оставаться полностью видимыми в переписке по электронной почте или в чатах. InPrivy – безопасный и простой обмен данными.

Веб-сайт: inprivy.io

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