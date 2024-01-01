Doubletick — это бесплатное и неограниченное отслеживание электронной почты для Gmail и Google Workspace (G Suite) с уведомлениями на рабочем столе в реальном времени и WhatsApp, такими как двойные галочки (✓✓) в поле «Отправленные». Одиночная синяя галочка ✓ означает, что электронное письмо было отправлено, но получатель еще не открыл его. Двойные синие галочки ✓✓ означают, что ваше письмо было открыто получателем, а серые галочки указывают на то, что электронное письмо не отслеживается.

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Веб-сайт: doubletick.io

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