Альтернативы - DoubleTick

Mailbox Power

mailboxpower.com

Наша платформа позволяет вам легко запланировать автоматическую отправку любых материалов или подарков прямой почтовой рассылки в течение любого периода времени. Мы возьмем на себя всю упаковку, сроки и отправку всей вашей прямой почтовой рассылки и подарков. Больше никаких походов на почту! Больше...