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Программное обеспечение для отслеживания электронной почты - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для отслеживания электронной почты позволяет пользователям отслеживать электронную почту и собирать аналитику, включая показатели открытия электронной почты, клики по ссылкам и количество загрузок вложений электронной почты. Используя такие функции, как веб-маяки или уведомления о прочтении, решения для отслеживания электронной почты позволяют пользователям отслеживать доставку электронных писем предполагаемым получателям. Широко распространенное в отделах продаж и маркетинга, организации используют программное обеспечение для отслеживания электронной почты, чтобы определить оптимальные точки взаимодействия и улучшить общение с потенциальными клиентами. Эти инструменты, наряду с их аналитикой, играют решающую роль в оценке и совершенствовании продаж и маркетинговых сообщений, чтобы оптимизировать вероятность взаимодействия с потенциальными клиентами. Программное обеспечение для отслеживания электронной почты легко интегрируется с платформами электронной почты и часто включается в качестве расширения для дополнения других инструментов продаж и маркетинга, таких как CRM и программное обеспечение для маркетинга по электронной почте, образуя комплексную систему автоматизации отдела продаж.

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Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive — это простой в использовании инструмент CRM №1 по рейтингу пользователей. Получайте больше квалифицированных потенциальных клиентов и развивайте свой бизнес. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...

Keap

Keap

keap.com

Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...

Polymail

Polymail

polymail.io

Polymail — лучшая почтовая платформа, призванная значительно облегчить рабочую жизнь любого профессионала. Предлагая инструменты и функции, которые принесут вам пользу. Посетите нас сейчас!

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay — это доступное универсальное программное обеспечение для маркетинга, продаж, поддержки и бесплатного CRM, предназначенное для растущих компаний, позволяющее привлекать веб-посетителей и превращаться в довольных клиентов.

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

Dial ведет в 4 раза быстрее и максимизирует живое общение с помощью нашей программы дозвона. Повысьте производительность торговых представителей и увеличьте доход! Попробуйте PhoneBurner сегодня!

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.

SaneBox

SaneBox

sanebox.com

Сократите время управления электронной почтой вашей команды вдвое и начните путь к более чистому почтовому ящику и более продуктивному дню с помощью SaneBox. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас!

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Программное обеспечение Agile CRM — это лучшее, простое, мощное и доступное решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с автоматизацией продаж и маркетинга для малого бизнеса.

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell — это программный инструмент CRM для продаж, который повышает производительность, процессы и прозрачность конвейеров для отделов продаж. Устраните разногласия и продавайте больше.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Попробуйте Salesflare, простую CRM-систему №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.

Nimble

Nimble

nimble.com

CRM для не только продавцов. CRM, ориентированная на взаимоотношения для всей вашей команды. Простой в использовании, работает в вашем почтовом ящике Outlook/Gmail, в социальных сетях, в Интернете.

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mailbutler — это плагин расширения программного обеспечения электронной почты для Apple Mail, Gmail и Outlook, который помогает вам оставаться продуктивными и профессиональными.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell — это удобная CRM-система для автоматизации продаж, которая помогает торговым представителям заключать больше сделок благодаря быстрой адаптации, мощным отчетам и 100 % бесплатной поддержке.

Outplay

Outplay

outplayhq.com

В 3 раза больше встреч по продажам, а не вашего бюджета В платформе Outplay для взаимодействия с клиентами есть все, что вам нужно, чтобы сделать вашу команду продаж более эффективной — многоканальный охват, автоматизация исходящих продаж, отслеживание потенциальных клиентов, рынок поиска потенциал...

Yesware

Yesware

yesware.com

Yesware — это надстройка для Outlook и Gmail, которая дает специалистам по продажам все, что им нужно для поиска потенциальных клиентов, планирования встреч и контроля.

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

Работать лучше. Мы помогаем командам собрать все в одном месте, работать эффективнее, чтобы успевать больше, а также отслеживать и улучшать производительность.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt предлагает программное обеспечение CRM, а также отличную поддержку клиентов и базу знаний для отделов продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. Присоединяйтесь к нам!

SparkPost

SparkPost

developers.sparkpost.com

Первая в мире платформа прогнозного анализа электронной почты, помогающая брендам прогнозировать и оптимизировать производительность электронной почты с беспрецедентной прозрачностью данных.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Увеличьте свой доход и отношения. Salesmate предлагает простой, персонализированный и продуктивный опыт для вашего отдела продаж и клиентов.

Mixmax

Mixmax

mixmax.com

Мы устраняем напряженную работу и обеспечиваем настоящую вовлеченность. Сделайте своих AE и CSM более продуктивными прямо из Gmail. Запросите демо-версию.

ReachInbox

ReachInbox

reachinbox.ai

ReachInbox — это усовершенствованный инструмент для работы с холодной электронной почтой, призванный помочь компаниям масштабировать свои почтовые кампании, улучшать доставляемость и увеличивать конверсию за счет персонализации на основе искусственного интеллекта и функций интеллектуальной автоматиз...

Groove

Groove

groove.co

Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.

Woodpecker

Woodpecker

woodpecker.co

Холодные электронные письма, которые начинают теплые деловые разговоры. Автоматизируйте электронную почту и последующие действия с помощью инструмента, адаптированного к вашим потребностям.

Klenty

Klenty

klenty.com

Платформа для взаимодействия с клиентами, которая получает больше ответов и запланированных встреч. Используйте Klenty для проведения многоканальных продаж. Отправляйте персонализированные электронные письма и масштабируйте последующие действия с помощью звонков и задач LinkedIn.

Uptics

Uptics

uptics.io

Универсальная платформа автоматизации продаж для удаленных и внутренних отделов продаж, позволяющая легко запускать исходящие кампании, привлекать входящих потенциальных клиентов, упаковывать потоки сделок и увеличивать выручку.

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Лучшая CRM, все о продажах! Инструмент стимулирования продаж: простая формула успеха. Сосредоточьтесь на управлении конвейерами, процессах продаж и аналитике, чтобы максимизировать доход.

DoubleTick

DoubleTick

doubletick.io

Doubletick — это бесплатное и неограниченное отслеживание электронной почты для Gmail и Google Workspace (G Suite) с уведомлениями на рабочем столе в реальном времени и WhatsApp, такими как двойные галочки (✓✓) в поле «Отправленные». Одиночная синяя галочка ✓ означает, что электронное письмо было от...

SmartReach.io

SmartReach.io

smartreach.io

SmartReach.io — это программное обеспечение для работы с электронной почтой, позволяющее пользователям планировать и отправлять персонализированные электронные письма и последующие сообщения автоматически из своего почтового ящика, а также повышать частоту ответов. SmartReach.io синхронизирует данны...

InboxPro

InboxPro

inboxpro.io

Превратите потенциальных клиентов в клиентов. Закрыть больше встреч InboxPro помогает вам оптимизировать процесс привлечения и развития клиентов с помощью искусственного интеллекта, тегов слияния, последовательностей последующих действий и встроенного календаря.

QuickMail

QuickMail

quickmail.io

Отправляйте автоматические электронные письма и начинайте больше разговоров. Наше программное обеспечение повышает доставляемость и автоматизирует последующие действия, поэтому вы получаете больше ответов с меньшими усилиями.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Наша платформа анализа продаж B2B помогает отделам продаж и маркетинга продавать больше. Данные о намерениях, база данных B2B, идентификатор веб-посетителя и отслеживание электронной почты.

LeadLoft

LeadLoft

leadloft.com

LeadLoft снабдит вашу команду всем необходимым. Будь то генеральные директора, директора или инвесторы, LeadLoft предоставит вам контактную информацию и свяжет вас с вами, чтобы вы могли закрыть сделку. Нужна чья-то контактная информация? Мы поняли тебя. Нужно их привлечь? Без проблем. Нужно отслежи...

Elastic Email

Elastic Email

elasticemail.com

Elastic Email — это маркетинговая платформа, построенная на самом экономичном механизме доставки. Присоединяйтесь к десяткам тысяч компаний, которые уже рассылают свои электронные письма!

Outboundly AI

Outboundly AI

outboundly.ai

Outboundly.ai здесь, чтобы усилить ваши холодные почтовые кампании, помогая вам отправлять сообщения в больших масштабах, не теряя при этом индивидуальности. Представьте себе, что вы можете охватить огромную аудиторию, гарантируя, что ваши электронные письма не только будут доставлены, но и будут ус...

PersistIQ

PersistIQ

persistiq.com

PersistIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая автоматизирует поиск потенциальных клиентов, работу с электронной почтой, звонки, выполнение задач и продажи в социальных сетях. Тысячи отделов продаж используют PersistIQ, чтобы находить электронные письма потенциальных клиентов, отп...

Hexospark

Hexospark

hexospark.com

Персонализируйте электронную почту, автоматизируйте отслеживание входящих сообщений и увеличивайте свои продажи, развивая отношения на одной централизованной платформе.

Sellizer

Sellizer

sellizer.io

Sellizer — это комплексный инструмент поддержки продаж, который уведомит вас, когда клиент откроет ваше предложение, и предоставит ключевую статистику, к которой у вас никогда не было доступа.

Opensense

Opensense

opensense.com

Централизованно управляйте подписями электронной почты на всех устройствах. Отлично работает с Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach и другими!

Pipl.ai

Pipl.ai

pipl.ai

Масштабная холодная информационно-пропагандистская работа с использованием искусственного интеллекта Вы проводите холодную информационно-пропагандистскую работу? Если да – продолжайте читать. Если вы похожи на нас, вас, вероятно, не устраивают нынешние инструменты автоматизации холодного охвата. Сли...

Leadgenerator.io

Leadgenerator.io

leadgenerator.io

Leadgenerator.io: преобразование генерации лидов в B2B для растущих команд Откройте для себя Leadgenerator.io, инновационную платформу B2B для генерации лидов, которая переосмысливает и автоматизирует процесс генерации лидов для специалистов по продажам, маркетингу и операциям. Наша современная плат...

Automailer

Automailer

automailer.io

Automailer — это инструмент автоматизации холодной электронной почты, разработанный специально для привлечения потенциальных клиентов. Взаимодействуйте со своими холодными контактами с помощью настраиваемой последовательности капельных писем, отслеживайте ответы, открытия, клики и многое другое на о...

Sellular

Sellular

sellular.com

Sellular — это платформа для вовлечения продаж, предназначенная для быстрорастущего и среднего бизнеса. Благодаря Sellular SDR и AE могут быстрее заключать больше сделок. Руководители могут быть спокойны, зная, что они собирают все необходимые для бизнеса данные в Salesforce CRM и получают полную пр...

LeadBoxer

LeadBoxer

leadboxer.com

LeadBoxer — это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов для небольших и крупных команд продаж B2B. LeadBoxer предоставляет командам продаж любого размера ценную информацию о том, что интересует их потенциальных клиентов, еще до того, как они к ним обратятся. Программное обеспечение а...

SocketLabs

SocketLabs

socketlabs.com

Электронная почта — это то, что мы делаем. Обеспечение доставки ваших сообщений является нашим главным приоритетом. Наше обещание — это исключительное обслуживание. Мы потратили более 15 лет на совершенствование искусства и науки простой и надежной доставки вашей электронной почты. Независимо от раз...

Overloop

Overloop

overloop.com

Overloop — это многоканальная платформа для продаж. Сократите свой объем продаж с помощью сверхперсонализированных кампаний, сочетая холодные электронные письма, автоматизацию LinkedIn и телефонные звонки. Управляйте всей своей воронкой продаж, отслеживайте свои результаты и, в конечном итоге, заклю...

Koncert

Koncert

koncert.com

Многоканальная платформа взаимодействия с искусственным интеллектом Koncert поможет вам увеличить доход от продаж B2B и привлечь потенциальных клиентов. ИИ-дозвонщик. Параллельный дозвонщик с искусственным интеллектом. Дозвонщик потока AI. Агент-ассистируемый дозвонщик. Каденс.

Veloxy

Veloxy

veloxy.io

Вы перегружены деятельностью, не связанной с продажами? Используйте программное обеспечение Veloxy Sales AI для Salesforce CRM, чтобы ускорить ваши продажи, как никогда раньше.

Autobound

Autobound

autobound.ai

Исследование потенциального клиента и написание персонализированного, продуманного электронного письма не должно занимать 20 минут. Autobound увеличивает частоту ответов на электронные письма, генерируя персонализированные и релевантные электронные письма с использованием искусственного интеллекта.

SendNow

SendNow

sendnow.ai

Вы ищете эффективный способ отправлять холодные электронные письма? Взгляните на наше программное обеспечение для холодной электронной почты! Обладает расширенными функциями и удобным интерфейсом.

Salesdash CRM

Salesdash CRM

salesdashcrm.com

Программное обеспечение Salesdash CRM помогает логистическим компаниям (грузовым брокерам, 3PL) развивать новые отношения с грузоотправителями. Salesdash помогает отделам продаж в логистике оптимизировать процесс продаж для увеличения продаж и доходов. Создано для грузовых брокеров бывшим руководите...

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