Программное обеспечение для отслеживания электронной почты - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для отслеживания электронной почты позволяет пользователям отслеживать электронную почту и собирать аналитику, включая показатели открытия электронной почты, клики по ссылкам и количество загрузок вложений электронной почты. Используя такие функции, как веб-маяки или уведомления о прочтении, решения для отслеживания электронной почты позволяют пользователям отслеживать доставку электронных писем предполагаемым получателям. Широко распространенное в отделах продаж и маркетинга, организации используют программное обеспечение для отслеживания электронной почты, чтобы определить оптимальные точки взаимодействия и улучшить общение с потенциальными клиентами. Эти инструменты, наряду с их аналитикой, играют решающую роль в оценке и совершенствовании продаж и маркетинговых сообщений, чтобы оптимизировать вероятность взаимодействия с потенциальными клиентами. Программное обеспечение для отслеживания электронной почты легко интегрируется с платформами электронной почты и часто включается в качестве расширения для дополнения других инструментов продаж и маркетинга, таких как CRM и программное обеспечение для маркетинга по электронной почте, образуя комплексную систему автоматизации отдела продаж.
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Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это простой в использовании инструмент CRM №1 по рейтингу пользователей. Получайте больше квалифицированных потенциальных клиентов и развивайте свой бизнес. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию.
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Keap
keap.com
Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
Polymail
polymail.io
Polymail — лучшая почтовая платформа, призванная значительно облегчить рабочую жизнь любого профессионала. Предлагая инструменты и функции, которые принесут вам пользу. Посетите нас сейчас!
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное универсальное программное обеспечение для маркетинга, продаж, поддержки и бесплатного CRM, предназначенное для растущих компаний, позволяющее привлекать веб-посетителей и превращаться в довольных клиентов.
PhoneBurner
phoneburner.com
Dial ведет в 4 раза быстрее и максимизирует живое общение с помощью нашей программы дозвона. Повысьте производительность торговых представителей и увеличьте доход! Попробуйте PhoneBurner сегодня!
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
SaneBox
sanebox.com
Сократите время управления электронной почтой вашей команды вдвое и начните путь к более чистому почтовому ящику и более продуктивному дню с помощью SaneBox. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас!
Agile CRM
agilecrm.com
Программное обеспечение Agile CRM — это лучшее, простое, мощное и доступное решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с автоматизацией продаж и маркетинга для малого бизнеса.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell — это программный инструмент CRM для продаж, который повышает производительность, процессы и прозрачность конвейеров для отделов продаж. Устраните разногласия и продавайте больше.
Salesflare
salesflare.com
Попробуйте Salesflare, простую CRM-систему №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.
Nimble
nimble.com
CRM для не только продавцов. CRM, ориентированная на взаимоотношения для всей вашей команды. Простой в использовании, работает в вашем почтовом ящике Outlook/Gmail, в социальных сетях, в Интернете.
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler — это плагин расширения программного обеспечения электронной почты для Apple Mail, Gmail и Outlook, который помогает вам оставаться продуктивными и профессиональными.
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — это удобная CRM-система для автоматизации продаж, которая помогает торговым представителям заключать больше сделок благодаря быстрой адаптации, мощным отчетам и 100 % бесплатной поддержке.
Outplay
outplayhq.com
В 3 раза больше встреч по продажам, а не вашего бюджета В платформе Outplay для взаимодействия с клиентами есть все, что вам нужно, чтобы сделать вашу команду продаж более эффективной — многоканальный охват, автоматизация исходящих продаж, отслеживание потенциальных клиентов, рынок поиска потенциал...
Yesware
yesware.com
Yesware — это надстройка для Outlook и Gmail, которая дает специалистам по продажам все, что им нужно для поиска потенциальных клиентов, планирования встреч и контроля.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
Работать лучше. Мы помогаем командам собрать все в одном месте, работать эффективнее, чтобы успевать больше, а также отслеживать и улучшать производительность.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt предлагает программное обеспечение CRM, а также отличную поддержку клиентов и базу знаний для отделов продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. Присоединяйтесь к нам!
SparkPost
developers.sparkpost.com
Первая в мире платформа прогнозного анализа электронной почты, помогающая брендам прогнозировать и оптимизировать производительность электронной почты с беспрецедентной прозрачностью данных.
Salesmate
salesmate.io
Увеличьте свой доход и отношения. Salesmate предлагает простой, персонализированный и продуктивный опыт для вашего отдела продаж и клиентов.
Mixmax
mixmax.com
Мы устраняем напряженную работу и обеспечиваем настоящую вовлеченность. Сделайте своих AE и CSM более продуктивными прямо из Gmail. Запросите демо-версию.
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox — это усовершенствованный инструмент для работы с холодной электронной почтой, призванный помочь компаниям масштабировать свои почтовые кампании, улучшать доставляемость и увеличивать конверсию за счет персонализации на основе искусственного интеллекта и функций интеллектуальной автоматиз...
Groove
groove.co
Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.
Woodpecker
woodpecker.co
Холодные электронные письма, которые начинают теплые деловые разговоры. Автоматизируйте электронную почту и последующие действия с помощью инструмента, адаптированного к вашим потребностям.
Klenty
klenty.com
Платформа для взаимодействия с клиентами, которая получает больше ответов и запланированных встреч. Используйте Klenty для проведения многоканальных продаж. Отправляйте персонализированные электронные письма и масштабируйте последующие действия с помощью звонков и задач LinkedIn.
Uptics
uptics.io
Универсальная платформа автоматизации продаж для удаленных и внутренних отделов продаж, позволяющая легко запускать исходящие кампании, привлекать входящих потенциальных клиентов, упаковывать потоки сделок и увеличивать выручку.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Лучшая CRM, все о продажах! Инструмент стимулирования продаж: простая формула успеха. Сосредоточьтесь на управлении конвейерами, процессах продаж и аналитике, чтобы максимизировать доход.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick — это бесплатное и неограниченное отслеживание электронной почты для Gmail и Google Workspace (G Suite) с уведомлениями на рабочем столе в реальном времени и WhatsApp, такими как двойные галочки (✓✓) в поле «Отправленные». Одиночная синяя галочка ✓ означает, что электронное письмо было от...
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io — это программное обеспечение для работы с электронной почтой, позволяющее пользователям планировать и отправлять персонализированные электронные письма и последующие сообщения автоматически из своего почтового ящика, а также повышать частоту ответов. SmartReach.io синхронизирует данны...
InboxPro
inboxpro.io
Превратите потенциальных клиентов в клиентов. Закрыть больше встреч InboxPro помогает вам оптимизировать процесс привлечения и развития клиентов с помощью искусственного интеллекта, тегов слияния, последовательностей последующих действий и встроенного календаря.
QuickMail
quickmail.io
Отправляйте автоматические электронные письма и начинайте больше разговоров. Наше программное обеспечение повышает доставляемость и автоматизирует последующие действия, поэтому вы получаете больше ответов с меньшими усилиями.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Наша платформа анализа продаж B2B помогает отделам продаж и маркетинга продавать больше. Данные о намерениях, база данных B2B, идентификатор веб-посетителя и отслеживание электронной почты.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft снабдит вашу команду всем необходимым. Будь то генеральные директора, директора или инвесторы, LeadLoft предоставит вам контактную информацию и свяжет вас с вами, чтобы вы могли закрыть сделку. Нужна чья-то контактная информация? Мы поняли тебя. Нужно их привлечь? Без проблем. Нужно отслежи...
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email — это маркетинговая платформа, построенная на самом экономичном механизме доставки. Присоединяйтесь к десяткам тысяч компаний, которые уже рассылают свои электронные письма!
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly.ai здесь, чтобы усилить ваши холодные почтовые кампании, помогая вам отправлять сообщения в больших масштабах, не теряя при этом индивидуальности. Представьте себе, что вы можете охватить огромную аудиторию, гарантируя, что ваши электронные письма не только будут доставлены, но и будут ус...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая автоматизирует поиск потенциальных клиентов, работу с электронной почтой, звонки, выполнение задач и продажи в социальных сетях. Тысячи отделов продаж используют PersistIQ, чтобы находить электронные письма потенциальных клиентов, отп...
Hexospark
hexospark.com
Персонализируйте электронную почту, автоматизируйте отслеживание входящих сообщений и увеличивайте свои продажи, развивая отношения на одной централизованной платформе.
Sellizer
sellizer.io
Sellizer — это комплексный инструмент поддержки продаж, который уведомит вас, когда клиент откроет ваше предложение, и предоставит ключевую статистику, к которой у вас никогда не было доступа.
Opensense
opensense.com
Централизованно управляйте подписями электронной почты на всех устройствах. Отлично работает с Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach и другими!
Pipl.ai
pipl.ai
Масштабная холодная информационно-пропагандистская работа с использованием искусственного интеллекта Вы проводите холодную информационно-пропагандистскую работу? Если да – продолжайте читать. Если вы похожи на нас, вас, вероятно, не устраивают нынешние инструменты автоматизации холодного охвата. Сли...
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: преобразование генерации лидов в B2B для растущих команд Откройте для себя Leadgenerator.io, инновационную платформу B2B для генерации лидов, которая переосмысливает и автоматизирует процесс генерации лидов для специалистов по продажам, маркетингу и операциям. Наша современная плат...
Automailer
automailer.io
Automailer — это инструмент автоматизации холодной электронной почты, разработанный специально для привлечения потенциальных клиентов. Взаимодействуйте со своими холодными контактами с помощью настраиваемой последовательности капельных писем, отслеживайте ответы, открытия, клики и многое другое на о...
Sellular
sellular.com
Sellular — это платформа для вовлечения продаж, предназначенная для быстрорастущего и среднего бизнеса. Благодаря Sellular SDR и AE могут быстрее заключать больше сделок. Руководители могут быть спокойны, зная, что они собирают все необходимые для бизнеса данные в Salesforce CRM и получают полную пр...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов для небольших и крупных команд продаж B2B. LeadBoxer предоставляет командам продаж любого размера ценную информацию о том, что интересует их потенциальных клиентов, еще до того, как они к ним обратятся. Программное обеспечение а...
SocketLabs
socketlabs.com
Электронная почта — это то, что мы делаем. Обеспечение доставки ваших сообщений является нашим главным приоритетом. Наше обещание — это исключительное обслуживание. Мы потратили более 15 лет на совершенствование искусства и науки простой и надежной доставки вашей электронной почты. Независимо от раз...
Overloop
overloop.com
Overloop — это многоканальная платформа для продаж. Сократите свой объем продаж с помощью сверхперсонализированных кампаний, сочетая холодные электронные письма, автоматизацию LinkedIn и телефонные звонки. Управляйте всей своей воронкой продаж, отслеживайте свои результаты и, в конечном итоге, заклю...
Koncert
koncert.com
Многоканальная платформа взаимодействия с искусственным интеллектом Koncert поможет вам увеличить доход от продаж B2B и привлечь потенциальных клиентов. ИИ-дозвонщик. Параллельный дозвонщик с искусственным интеллектом. Дозвонщик потока AI. Агент-ассистируемый дозвонщик. Каденс.
Veloxy
veloxy.io
Вы перегружены деятельностью, не связанной с продажами? Используйте программное обеспечение Veloxy Sales AI для Salesforce CRM, чтобы ускорить ваши продажи, как никогда раньше.
Autobound
autobound.ai
Исследование потенциального клиента и написание персонализированного, продуманного электронного письма не должно занимать 20 минут. Autobound увеличивает частоту ответов на электронные письма, генерируя персонализированные и релевантные электронные письма с использованием искусственного интеллекта.
SendNow
sendnow.ai
Вы ищете эффективный способ отправлять холодные электронные письма? Взгляните на наше программное обеспечение для холодной электронной почты! Обладает расширенными функциями и удобным интерфейсом.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Программное обеспечение Salesdash CRM помогает логистическим компаниям (грузовым брокерам, 3PL) развивать новые отношения с грузоотправителями. Salesdash помогает отделам продаж в логистике оптимизировать процесс продаж для увеличения продаж и доходов. Создано для грузовых брокеров бывшим руководите...