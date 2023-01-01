WebCatalog
Zendesk Sell

Zendesk Sell

core.futuresimple.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Zendesk Sell в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Zendesk Sell — это программный инструмент CRM для продаж, который повышает производительность, процессы и прозрачность конвейеров для отделов продаж. Устраните разногласия и продавайте больше.

Веб-сайт: zendesk.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Zendesk Sell, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

crm.pipelinersales.com

Groove

Groove

engine.groove.co

Pipeline CRM

Pipeline CRM

app.pipelinecrm.com

Anyone Home

Anyone Home

app.anyonehome.com

ForceManager

ForceManager

app.forcemanager.net

Canvass

Canvass

admin.saleshub.io

sales-i

sales-i

sales-i.com

Wobaka

Wobaka

app.wobaka.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

BriteBiz

BriteBiz

app.britebiz.com

OnePage CRM

OnePage CRM

secure.onepagecrm.com

Accelo

Accelo

login.accelo.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности