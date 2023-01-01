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Pypestream

Pypestream

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Веб-сайт: pypestream.com

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Pypestream — это американское корпоративное диалоговое решение искусственного интеллекта для обслуживания клиентов. Она была основана в апреле 2015 года Ричардом Смалленом, соучредителем Genesis Media LLC. У Pypestream есть офисы в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Компания приобрела популярность благодаря своей платформе обмена сообщениями Pypestream, цель которой - связать бизнес с потребителями. Каждая учетная запись компании включает «Pype» и «Streams» для различных типов связи. Приложение использует искусственный интеллект и машинное обучение для автоматизации обслуживания клиентов.

Веб-сайт: pypestream.com

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