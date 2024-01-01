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Boost.ai

Boost.ai

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Веб-сайт: boost.ai

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Компания Boost.ai, стремящаяся обеспечить высочайшее качество обслуживания клиентов, находится в авангарде диалогового искусственного интеллекта корпоративного уровня. Boost.ai, стремящийся обеспечить беспрецедентное взаимодействие между людьми и организациями, использует передовые технологии для ответственного расширения границ ИИ. Ее запатентованная самообучающаяся платформа искусственного интеллекта позволяет предприятиям автоматизировать взаимодействие в масштабе, повышая эффективность и добиваясь положительных результатов. Виртуальные агенты Boost.ai, которым доверяют предприятия в различных отраслях, постоянно поддерживают уровень разрешения выше 90 процентов, ежедневно автоматизируя тысячи взаимодействий. Основанная в 2016 году, Boost.ai поддерживается Nordic Capital и работает со штаб-квартирой в Санднесе, Норвегия, с глобальными офисами в таких городах, как Лос-Анджелес, Копенгаген и Лондон.

Категории:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

Веб-сайт: boost.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Boost.ai, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Haptik

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yellow.ai

yellow.ai

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

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Upsy Shopping

upsyshopping.com

Gladly

Gladly

gladly.com

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supervity.ai

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Neocom.ai

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Experience.com

experience.com

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flightclub.com

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