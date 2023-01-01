WebCatalog
cogram

cogram

cogram.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для cogram в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Удвойте свою продуктивность с помощью умного коллеги в вашей команде. Cogram использует искусственный интеллект для ведения заметок на виртуальных встречах, отслеживания действий и автоматизации последующих задач, сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность ваших данных.

Веб-сайт: cogram.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением cogram, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Dive

Dive

letsdive.io

EILLA

EILLA

eilla.ai

Versational

Versational

versational.ai

Screenapp

Screenapp

screenapp.io

Nucleus

Nucleus

nucleusapp.io

Navigator

Navigator

navigator.com

Airgram

Airgram

airgram.io

Wudpecker

Wudpecker

wudpecker.io

Noty.ai

Noty.ai

noty.ai

Focuslify

Focuslify

focuslify.com

Fellow

Fellow

fellow.app

Logwork

Logwork

logwork.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности