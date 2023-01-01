Удвойте свою продуктивность с помощью умного коллеги в вашей команде. Cogram использует искусственный интеллект для ведения заметок на виртуальных встречах, отслеживания действий и автоматизации последующих задач, сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность ваших данных.

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