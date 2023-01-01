Сосредоточьтесь на своих встречах, а не на заметках. Для внутренних и клиентских встреч — автоматизируйте присоединение, запись и ведение заметок с помощью интеллектуального искусственного интеллекта.

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