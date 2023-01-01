Ambient возвращает время руководителям сотрудников и основателям с помощью ведения заметок на базе искусственного интеллекта, управления задачами и многого другого, позволяя им сосредоточиться на том, что действительно является стратегическим.

Веб-сайт: ambient.us

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ambient, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.