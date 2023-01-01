WebCatalog
TheBrain

TheBrain

app.thebrain.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для TheBrain в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Интеллектуальное ведение заметок. Нелинейное управление файлами. Идеи и отношения визуализируются.

Веб-сайт: app.thebrain.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением TheBrain, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Emberly

Emberly

ember.ly

Notebase

Notebase

notabase.io

Notabase

Notabase

notabase.io

Bangle.io

Bangle.io

bangle.io

NoteApps.Info

NoteApps.Info

noteapps.info

Ambient

Ambient

ambient.us

Flowcite

Flowcite

flowcite.com

Notebook

Notebook


NotesHub

NotesHub

noteshub.app

TalkNotes

TalkNotes

talknotes.io

Capacities

Capacities

capacities.io

Heptabase

Heptabase

heptabase.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности