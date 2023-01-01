NoteApps.Info предоставляет доступный для просмотра каталог приложений для создания заметок с множеством снимков экрана. Действительно ли миру нужен веб-сайт только для каталогизации приложений для создания заметок? Это кажется немного чрезмерным, не так ли? Не может быть так много приложений для создания заметок, которые нужно сортировать?

Веб-сайт: noteapps.info

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