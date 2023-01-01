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MDN Web Docs

MDN Web Docs

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: mozilla.org

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Сайт MDN Web Docs предоставляет информацию о технологиях Open Web, включая HTML, CSS и API, как для веб-сайтов, так и для прогрессивных веб-приложений.

Веб-сайт: mozilla.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MDN Web Docs, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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