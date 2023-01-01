TailwindCSS Docs

Быстро создавайте современные веб-сайты, не выходя из HTML. Утилита CSS-фреймворка, наполненная такими классами, как flex, pt-4, text-center и Rotate-90, которые можно скомпоновать для создания любого дизайна прямо в вашей разметке.

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