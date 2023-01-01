Angular Docs

Angular — это среда проектирования приложений и платформа разработки для создания эффективных и сложных одностраничных приложений. Эти документы Angular помогут вам изучить и использовать среду Angular и платформу разработки — от первого приложения до оптимизации сложных одностраничных приложений для предприятий. Учебники и руководства включают загружаемые примеры для ускорения реализации ваших проектов.

Веб-сайт: angular.io

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