NS1 оптимизирует доставку наиболее важных в мире интернет-приложений и корпоративных приложений. Только платформа NS1 построена на современной архитектуре с приоритетом API, которая обрабатывает данные в реальном времени и становится более мощной в сложных средах, превращая DNS, DHCP и управление IP-адресами (IPAM) в интеллектуальную, эффективную и автоматизированную систему. Технология NS1 обеспечивает значительный рост эффективности ИТ и производительности приложений, надежности и безопасности для крупнейших мировых предприятий, включая Salesforce, LinkedIn, Dropbox, Nielsen, Pitney Bowes, Squarespace, Pandora и The Guardian.

Веб-сайт: ns1.com

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