WebCatalog
NS1

NS1

my.nsone.net

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для NS1 в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

NS1 оптимизирует доставку наиболее важных в мире интернет-приложений и корпоративных приложений. Только платформа NS1 построена на современной архитектуре с приоритетом API, которая обрабатывает данные в реальном времени и становится более мощной в сложных средах, превращая DNS, DHCP и управление IP-адресами (IPAM) в интеллектуальную, эффективную и автоматизированную систему. Технология NS1 обеспечивает значительный рост эффективности ИТ и производительности приложений, надежности и безопасности для крупнейших мировых предприятий, включая Salesforce, LinkedIn, Dropbox, Nielsen, Pitney Bowes, Squarespace, Pandora и The Guardian.

Веб-сайт: ns1.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением NS1, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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