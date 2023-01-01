Файловый проводник и рабочее пространство для эпохи Интернета. Ваши диски, облака, заметки, снимки экрана, ссылки и файлы автоматически собираются в один умный дом. Первое в мире универсальное хранилище с поддержкой искусственного интеллекта.

Веб-сайт: fabric.so

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