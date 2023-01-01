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Milanote

Milanote

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: milanote.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Milanote — это простой в использовании инструмент для организации ваших идей и проектов на визуальных досках. Добавляйте заметки, изображения, ссылки и файлы, систематизируйте их визуально и делитесь ими со своей командой.

Веб-сайт: milanote.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Milanote, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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