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Scrapbox

Scrapbox

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: scrapbox.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Scrapbox в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Добавляйте заметки, код и проводите исследования молниеносно. Все укладывается в сеть идей, которую легко использовать в любом масштабе. Попробуйте это в одиночку или с группой для государственных и частных проектов.

Веб-сайт: scrapbox.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Scrapbox, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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