Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Умный способ организовать все ваши ссылки, файлы и заметки в визуальные коллекции. Как всегда, полностью конфиденциально и без рекламы.

Веб-сайт: dropmark.com

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