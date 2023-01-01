Ведение заметок сочетается с картированием мыслей. Emberly объединяет интеллект-карты и ведение заметок в один мощный инструмент. Он позволяет хранить заметки, файлы и закладки внутри узлов для эффективной организации ваших мыслей и идей.

Веб-сайт: ember.ly

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