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Casual.PM

Casual.PM

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: casual.pm

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Casual.PM в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Casual — это визуальный инструмент управления задачами и проектами, который поможет вам организовать свои идеи так, как они выглядят в вашей голове.

Веб-сайт: casual.pm

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Casual.PM, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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