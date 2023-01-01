Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Casual — это визуальный инструмент управления задачами и проектами, который поможет вам организовать свои идеи так, как они выглядят в вашей голове.

Веб-сайт: casual.pm

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