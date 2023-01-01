Joplin — приложение для создания заметок с открытым исходным кодом. Записывайте свои мысли и получайте к ним безопасный доступ с любого устройства. Joplin Cloud позволяет синхронизировать заметки на разных устройствах. Он также позволяет публиковать заметки и совместно работать над блокнотами с друзьями, семьей или коллегами.

Веб-сайт: joplinapp.org

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