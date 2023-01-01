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myQNAPcloud

myQNAPcloud

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: myqnapcloud.com

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myQNAPcloud — это облачная служба, предоставляемая QNAP для удаленного подключения к вашим устройствам QNAP и безопасного обмена файлами. Вы можете иметь собственное имя хоста в Интернете для своих устройств QNAP, а также получать удаленный доступ к своим данным без необходимости вручную настраивать маршрутизатор.

Веб-сайт: myqnapcloud.com

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