myQNAPcloud — это облачная служба, предоставляемая QNAP для удаленного подключения к вашим устройствам QNAP и безопасного обмена файлами. Вы можете иметь собственное имя хоста в Интернете для своих устройств QNAP, а также получать удаленный доступ к своим данным без необходимости вручную настраивать маршрутизатор.

Веб-сайт: myqnapcloud.com

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