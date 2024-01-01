Viur предлагает простой и быстрый способ подключения к базам данных, сервисам и файлам, изучения данных, создания показателей и ключевых показателей эффективности и обмена ими с командой. Все это в облачном решении SaaS, которое может получить доступ к данным даже за брандмауэром компании. Для подключения к источникам данных и получения ценной информации не требуются глубокие технические знания или знания языков программирования.

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Веб-сайт: viurdata.com

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