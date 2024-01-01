WebCatalog

Viur

Viur

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: viurdata.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Viur в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Viur предлагает простой и быстрый способ подключения к базам данных, сервисам и файлам, изучения данных, создания показателей и ключевых показателей эффективности и обмена ими с командой. Все это в облачном решении SaaS, которое может получить доступ к данным даже за брандмауэром компании. Для подключения к источникам данных и получения ценной информации не требуются глубокие технические знания или знания языков программирования.

Категории:

Productivity
Инструменты визуализации данных

Веб-сайт: viurdata.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Viur, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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