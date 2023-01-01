Не позволяйте связующему коду сбить вас с толку. Вы используете сторонние приложения и базы данных для ведения своего бизнеса. Используйте Buildable, чтобы настраивать, подключать и расширять их так, как вы хотите. И все это с использованием языков программирования, которые вы знаете и любите.

Веб-сайт: buildable.dev

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