WebCatalog

Waytobi

Waytobi

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: waytobi.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Облачное решение SaaS для создания, отслеживания, составления отчетов, анализа и визуализации ключевых показателей эффективности вашей компании или отдела. Управление KPI еще никогда не было таким простым. Никаких дополнительных навыков программирования, учебных занятий или вебинаров не требуется — вы можете начать работать и анализировать показатели своего бизнеса за считанные минуты. Мы помогаем компаниям достичь максимальной эффективности своего бизнеса, опираясь только на эффективные, своевременные и плодотворные бизнес-решения. С помощью нашего сервиса вы можете: - Создавать свои собственные ключевые показатели эффективности или выбирать шаблоны ключевых показателей эффективности из нашего магазина, основанные на лучших отраслевых практиках. - Использовать расчетные и скользящие ключевые показатели эффективности. - Выбирать роли и привилегии (4 уровня иерархии). - Управлять отчетами и аналитикой своих ключевых показателей эффективности. - Визуализировать и делиться своими результатами. производительность через информационные панели

Категории:

Business
Инструменты визуализации данных

Веб-сайт: waytobi.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Waytobi, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Canva

canva.com

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Kittl

Kittl

kittl.com

Genially

Genially

genial.ly

Litmaps

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Flourish

flourish.studio

Grow

Grow

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Visme

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sharesuite

sharesuite.com

Viur

Viur

viurdata.com

ScaleXP

ScaleXP

scalexp.com

Ninox

Ninox

ninox.com

QCommission

QCommission

qcommission.com

TestDome

TestDome

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