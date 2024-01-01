Облачное решение SaaS для создания, отслеживания, составления отчетов, анализа и визуализации ключевых показателей эффективности вашей компании или отдела. Управление KPI еще никогда не было таким простым. Никаких дополнительных навыков программирования, учебных занятий или вебинаров не требуется — вы можете начать работать и анализировать показатели своего бизнеса за считанные минуты. Мы помогаем компаниям достичь максимальной эффективности своего бизнеса, опираясь только на эффективные, своевременные и плодотворные бизнес-решения. С помощью нашего сервиса вы можете: - Создавать свои собственные ключевые показатели эффективности или выбирать шаблоны ключевых показателей эффективности из нашего магазина, основанные на лучших отраслевых практиках. - Использовать расчетные и скользящие ключевые показатели эффективности. - Выбирать роли и привилегии (4 уровня иерархии). - Управлять отчетами и аналитикой своих ключевых показателей эффективности. - Визуализировать и делиться своими результатами. производительность через информационные панели

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