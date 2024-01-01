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ScaleXP

ScaleXP

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Веб-сайт: scalexp.com

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ScaleXP — это платформа анализа данных, объединяющая финансовые и маркетинговые системы, которая помогает амбициозным компаниям максимально эффективно использовать свои данные и быстрее расти. Мы предоставляем B2B-компаниям единый источник достоверной информации, объединяя данные из ведущих систем (бухгалтерский учет, продажи, маркетинг), что облегчает уверенный рост. Обеспечение совместной работы между командами через общие информационные панели. Благодаря автоматическим KPI и метрикам B2B в зависимости от типа вашего бизнеса (SaaS, стартап и т. д.) для расчета MRR, ARR, LTC, CAC, когортного анализа и многого другого! Платформа предназначена для растущих компаний, особенно с инвесторами. ScaleXP позволяет пользователям уверенно собирать средства, используя наши данные в режиме реального времени, а учредители просматривают информационную панель, чтобы держать руку на пульсе эффективности бизнеса.

Категории:

Business
Инструменты визуализации данных

Веб-сайт: scalexp.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ScaleXP, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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