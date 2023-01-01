Disroot Cloud

Ваши данные под вашим контролем! Совместная работа, синхронизация и обмен файлами, календарями, контактами и многим другим. Облачный сервис Disroot работает на платформе Nextcloud. Он позволяет вам размещать и обмениваться файлами в Интернете, а также имеет несколько онлайн-функций, таких как общий доступ к календарю, управление контактами, видеозвонки и многое другое. Nextcloud предлагает безопасное, защищенное и совместимое решение для совместного использования, основанное на стандартах, совместимых с любой операционной системой. Самое главное: все ваши данные хранятся в нашем зашифрованном облачном хранилище! Это означает, что никто не сможет увидеть содержимое ваших файлов, если вы не разрешите это явно. Даже системные администраторы.

Веб-сайт: disroot.org

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