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Disroot Cloud

Disroot Cloud

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: disroot.org

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Ваши данные под вашим контролем! Совместная работа, синхронизация и обмен файлами, календарями, контактами и многим другим. Облачный сервис Disroot работает на платформе Nextcloud. Он позволяет вам размещать и обмениваться файлами в Интернете, а также имеет несколько онлайн-функций, таких как общий доступ к календарю, управление контактами, видеозвонки и многое другое. Nextcloud предлагает безопасное, защищенное и совместимое решение для совместного использования, основанное на стандартах, совместимых с любой операционной системой. Самое главное: все ваши данные хранятся в нашем зашифрованном облачном хранилище! Это означает, что никто не сможет увидеть содержимое ваших файлов, если вы не разрешите это явно. Даже системные администраторы.

Веб-сайт: disroot.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Disroot Cloud, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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