AstroPrint

Операционная система облачной 3D-печати: храните свои 3D-файлы в облаке, отслеживайте свои отпечатки из любого места, нарезайте онлайн на любом устройстве. Поддержка Cura 3, лучшего плагина OctoPrint.

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