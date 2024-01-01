ZipCloud

ZipCloud

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Веб-сайт: zipcloud.com

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ZipCloud — это облачное программное обеспечение для онлайн-резервного копирования. С помощью Zip Cloud вы можете легко синхронизировать файлы на нескольких компьютерах, решать, какие файлы и папки вы хотите синхронизировать, и выбирать, с чем вы хотите их синхронизировать. Онлайн-панель управления Zip Cloud предоставляет вам доступ ко всем резервным копиям и синхронизированным файлам с любого устройства, подключенного к Интернету. Zip Cloud дает вам возможность делиться своими файлами и папками с друзьями, семьей или товарищами по команде и приглашать их по электронной почте, в Facebook или Twitter.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования

Веб-сайт: zipcloud.com

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