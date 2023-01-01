WebCatalog

myQuiz

myQuiz

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: myquiz.org

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для myQuiz в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Create online quizzes and interactive presentations to engage your audience. Works on any device with an Internet connection. Up to 100 000 participants

Веб-сайт: myquiz.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением myQuiz, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Slido

Slido

sli.do

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Sendsteps

Sendsteps

sendsteps.com

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

Audiencly

Audiencly

audiencly.io

StreamAlive

StreamAlive

streamalive.com

MeetMoji

MeetMoji

meetmoji.com

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

VoxVote

VoxVote

voxvote.com

Вам также может понравиться

Speedtest

Speedtest

speedtest.net

Symbaloo

Symbaloo

symbaloo.com

Traffmonetizer

Traffmonetizer

traffmonetizer.com

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

Respondent Researcher

Respondent Researcher

respondent.io

Interact

Interact

tryinteract.com

MeetMoji

MeetMoji

meetmoji.com

Znaplink

Znaplink

znaplink.com

VoxVote

VoxVote

voxvote.com

Wooclap

Wooclap

wooclap.com

NelsonNet

NelsonNet

nelsonnet.com.au

japanese.io

japanese.io

japanese.io

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.