Create online quizzes and interactive presentations to engage your audience. Works on any device with an Internet connection. Up to 100 000 participants

Веб-сайт: myquiz.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением myQuiz, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.