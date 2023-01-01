myQuiz
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Веб-сайт: myquiz.org
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для myQuiz в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Create online quizzes and interactive presentations to engage your audience. Works on any device with an Internet connection. Up to 100 000 participants
Веб-сайт: myquiz.org
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