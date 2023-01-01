WebCatalog
Wooclap

Wooclap

wooclap.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Wooclap в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Создавайте интерактивные презентации с помощью Wooclap. Участвуют все, и ваши курсы, тренинги и встречи становятся незабываемыми.

Веб-сайт: wooclap.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Wooclap, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Visme

Visme


Microsoft Stream

Microsoft Stream

microsoft.com

Stork

Stork

stork.ai

Microsoft Sway

Microsoft Sway


ArcGIS StoryMaps

ArcGIS StoryMaps

storymaps.arcgis.com

Session

Session

session.com

Big Timer

Big Timer

bigtimer.net

Powerpresent AI

Powerpresent AI

powerpresent.ai

Taoe

Taoe

tape.ooo

Beekast

Beekast


R Upskill

R Upskill

upskill.researcher.life

Bluescape

Bluescape

bluescape.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности