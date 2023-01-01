Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Рабочее пространство вашей команды, которое автоматически записывает и расшифровывает собрания. Stork — это голосовой и видеомессенджер с мощной функцией записи экрана для асинхронных презентаций. Меньше встреч. Больше никаких пропущенных встреч.

Веб-сайт: stork.ai

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