WebCatalog
Big Timer

Big Timer

bigtimer.net

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Big Timer в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Полноэкранный таймер обратного отсчета для семинаров, презентаций и встреч. Вероятно, это самый большой таймер, который только можно разместить на экране. Без рекламы!

Веб-сайт: bigtimer.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Big Timer, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Stork

Stork

web.stork.ai

Microsoft Stream

Microsoft Stream

web.microsoftstream.com

Wooclap

Wooclap

wooclap.com

Yac

Yac

web.yac.com

Big Metrics

Big Metrics

new.bigmetrics.io

Screenapp

Screenapp

screenapp.io

Whereby

Whereby

whereby.com

Glorify

Glorify

app.glorifyapp.com

Big Top 40

Big Top 40

bigtop40.com

Bluescape

Bluescape

portal.apps.us.bluescape.com

ZipMessage

ZipMessage

zipmessage.com

Bubbles

Bubbles

app.usebubbles.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности