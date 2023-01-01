Инструмент видеосообщений, который заменяет встречи. Асинхронные многопоточные разговоры с видео, голосом, экраном и текстом. Так же просто, как поделиться ссылкой.

Веб-сайт: zipmessage.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ZipMessage, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.